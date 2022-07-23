Массимилиано Аллегри: «Ювентус» обязан взять скудетто после первого за 10 лет сезона без трофеев»

заявил, что «Ювентус» обязан выиграть Серию А в этом году.

«Этим летом состав «Ювентуса» пополнили важные игроки, у нас есть как опытные, так и молодые футболисты. Начинается второй год моей работы здесь, поэтому мы готовимся к сезону, обладая хорошей базой.

После года без трофеев – а такое случилось впервые за 10 лет – мы обязаны взять скудетто.

Ди Мария и Погба – выдающиеся игроки, но не только они. У нас есть такой молодой футболист, как Гатти, а также еще несколько юных игроков, которых мне предстоит оценить.

Также я очень рад переходу – это физически сильный игрок с характеристиками, которые нам нужны. Защитников такого уровня не очень много, и клуб действовал очень хорошо, быстро заменив де Лигта», – сказал тренер .