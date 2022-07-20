Бремер о «Ювентусе»: «Узнав о переходе Погба и Ди Марии, не сомневался, какой клуб выбрать. И у меня черно-белая собака»

Защитник Бремер прокомментировал переход из в .

«Наконец-то это свершилось, я давно ждал этот момент. «Ювентус» – великая команда, и я очень доволен трансфером.

«Ювентус» – клуб победителей, и у меня такие же амбиции. Я немного поговорил с Кьеллини и решил, что «Юве» – самый подходящий вариант для меня. Конечно, Кьеллини – лучший итальянский защитник, и я всегда говорил об этом.

Я в Италии четыре года, работал с хорошим тренером, который меня многому научил. Я становился лучше с каждым годом и стал более совершенным футболистом.

Когда я увидел, что в «Ювентус» переходят и , у меня не оставалось никаких сомнений насчет того, какой клуб выбрать. Наша команда создана для побед.

У меня даже черно-белая собака, так что «Ювентус» – моя судьба. Главная мечта – выиграть чемпионат Италии, Лигу чемпионов», – сказал бразилец в интервью клубным медиа.