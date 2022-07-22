Депай отказал «Тоттенхэму». Из «Барсы» он готов уйти лишь в клуб, претендующий на трофеи

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отверг предложение, поступившее из АПЛ.
Как информирует Diario Sport, с нидерландцем несколько дней назад связывался «Тоттенхэм». Лондонцы хотели разобраться в текущей ситуации и оценить возможность трансфера.
Также представители «шпор» пообщались с окружением Мемфиса и выяснили, что Депай не проявляет интереса к переходу, более того, пока исключает такой вариант.
Утверждается, что 28-летний форвард хочет остаться в «Барселоне», но понимает, что его игровое время может существенно снизиться. При этом он готов рассматривать только предложения, поступающие от тех клубов, которые претендуют на трофеи и видят его как важное звено команды.
Если «блауграна» со временем снизит требования, такие варианты у Депая могут появиться, по его мнению. Сейчас каталонцы хотят выручить порядка 20 млн евро.