Кунде готовится к переезду в Лондон – после перехода в «Челси» он может снять дом, где жил Лукаку

планирует переезд в Лондон на фоне переговоров с «Севильей» о трансфере.

По данным Goal.com, французский защитник может переехать в дом, в котором жил нападающий . Этим летом бельгиец покинул «Челси» и вернулся в «Интер» на правах аренды. Кунде может снять этот дом, сейчас в нем никто не живет.

В «Челси» считают, что смогут убедить Кунде попробовать себя в Англии. Игрок четко дал понять «Севилье», что не собирается оставаться. Его нет в составе андалусийского клуба на предсезонные матчи, которые состоятся в Португалии.

хочет получить за игрока около 55 млн фунтов (почти 65 млн евро) без учета бонусов. Пока клубы не договорились о трансфере, но переговоры продолжаются.

Сейчас все стороны считают, что переход Кунде в «Челси» – это наиболее вероятный вариант развития сложившейся ситуации.