Колосков об идее Аршавина отпустить легионеров: «Весь российский футбол превратится во Вторую лигу. Кто будет смотреть, платить за него?»

не поддержал инициативу касательно иностранцев.

Ранее заместитель гендиректора «Зенита» предложил отпустить всех легионеров и делать ставку на своих футболистов.

– Имеет ли смысл российским клубам распускать легионеров?

– С такой идеей я не согласен, потому что тогда весь российский футбол превратится во Вторую лигу, даже не в Первую.

Вот ушли два центральных защитника из . И все. Даже ничего близко нет, чтобы их заменить.

В 6-7 бразильцев, если их отпустить, то с чем мы останемся? Кто будет такой смотреть футбол? Кому он тогда нужен будет: зрителям или телевидению? Будут платить деньги за такой футбол? Конечно нет.

И потом, непонятно же, когда все вернется. Может, это будет в 2023 или 2024 году, а не как считает Аршавин. Поэтому я считаю, что, пока есть возможность, нужно приглашать сильных легионеров к нам в чемпионат, – отметил почетный президент РФС.