Аршавин о еврокубках: «Зенит» не реализовывает свой потенциал на данный момент. В плане игры и денег разница огромная с европейским футболом»

считает, что не реализовал свой потенциал в еврокубках.

– В 2008 году я купил юбилейную майку «Селтика», выпущенную к 50-летию победы в Кубке чемпионов. У шотландцев это единственный европейский трофей. Верите, что к 2058 году у «Зенита» будут победы в Европе, кроме тех, которых добилось ваше поколение? Что не придется выпускать юбилейные майки, как у «Селтика»?

– Пока трудно представить наши новые победы в еврокубках. Слишком уж далеко ушел европейский футбол в плане игры и в плане денег. Разница огромная. Она заметна даже между «Зенитом» и сильными европейскими клубами.

На данный момент нам трудно что-то завоевать в Европе. Но все может измениться.

– Вы говорили, что при Петржеле и при Адвокате «Зенит» никого в Европе не боялся. Сейчас у российских клубов есть психологические проблемы в еврокубках?

– Во-первых, увеличилась разница в классе. Раньше «Зенит» мог позволить себе игроков примерно того же класса, что и гранды, а сейчас у них гораздо лучше финансовое положение. Хотя и в голове разница есть.

– Игорь Денисов говорит, что без успехов в Европе для «Зенита» каждый сезон – провальный. Слишком радикальное мнение?

– Как посмотреть. Что важнее – результат или игра? «Шериф» не вышел из группы, но как они играли! Для них это успех. Здесь должно быть много сочетаний.

Нельзя все измерять только выходом в четвертьфинал или полуфинал. Хотя от «Зенита» мы все ждем большего в еврокубках. На мой взгляд, на данный момент команда не реализовывает свой потенциал, – сказал бывший полузащитник «Зенита», сейчас занимающий в клубе пост заместителя гендиректора.