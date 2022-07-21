Умер экс-форвард ФРГ Зеелер. Он забил 508 голов за «Гамбург» и «Корк Селтик»

В возрасте 85 лет умер бывший нападающий сборной ФРГ Уве Зеелер.
Как сообщает Bild, почетный гражданин Гамбурга ушел из жизни дома в кругу семьи.
На протяжении карьеры Зеелер выступал за два клуба: родной «Гамбург» (1953-1972) и «Корк Селтик» (1978). За них он забил суммарно 508 голов.
Зеелер признавался футболистом года в Германии в 1960, 1964 и 1970 году, выигрывал чемпионат страны в сезоне-1959/60 и Кубок – в 1963 году.
Также на счету форварда 72 матча за ФРГ и 43 гола. В составе сборной он занимал второе и третье места на ЧМ-1966 и ЧМ-1970 соответственно.