Умер экс-форвард ФРГ Зеелер. Он забил 508 голов за «Гамбург» и «Корк Селтик»

В возрасте 85 лет умер бывший нападающий сборной ФРГ Уве Зеелер.

Как сообщает Bild, почетный гражданин Гамбурга ушел из жизни дома в кругу семьи.

На протяжении карьеры Зеелер выступал за два клуба: родной (1953-1972) и «Корк Селтик» (1978). За них он забил суммарно 508 голов.

Зеелер признавался футболистом года в в 1960, 1964 и 1970 году, выигрывал чемпионат страны в сезоне-1959/60 и Кубок – в 1963 году.

Также на счету форварда 72 матча за ФРГ и 43 гола. В составе сборной он занимал второе и третье места на ЧМ-1966 и ЧМ-1970 соответственно.