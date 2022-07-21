«Если Баняц почувствует доверие, будет делать разницу в РПЛ». Тренер экс-клуба новичка «Краснодара»

Главный тренер высказался о хавбеке Михайло Баняце.

Накануне 22-летний игрок молодежной сборной Сербии перешел в .

«Прежде всего, Михайло фантастический человек – обладает хорошим характером и качествами игрока высокого уровня. Он был лучшим футболистом в нашем клубе, и, что не менее важно, тренировался всегда очень усердно и с позитивным настроем. По этой причине стал капитаном команды.

Я убежден, что «Краснодар» сделал очень хороший выбор. Если Баняц почувствует доверие, то станет по-настоящему важным игроком для клуба. Будет делать разницу в чемпионате России. Как тренер я, конечно, не рад из-за отъезда Михайло, но все мы понимаем, что он заслуживает перехода на более высокий уровень, в сильную лигу.

Я бы назвал Баняца игроком современной формации. Он может играть между линий, отдавать последние передачи. Способен атаковать вторым темпом и забивать.

Кроме того, Михайло играет с высокой интенсивностью. Как любому хорошему футболисту, ему важно, чтобы до него четко доносили информацию. Без сомнений, Баняц будет стараться исполнять на поле то, что просит тренер.

Стандартные положения? Конечно, это тоже сильное качество Михайло, но об этом и так все знают.

Что касается недостатков, то его правая нога могла бы быть лучше. Обычная история для левоногих футболистов», – сказал Жарко Лазетич.