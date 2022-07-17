«Шахтер» объявит о возвращении Ракицкого в ближайшие дни

Защитник Ярослав Ракицкий вернется в «Шахтер» после расторжения контракта с «Зенитом».
В ближайшие дни донецкий клуб объявит о переходе 32-летнего защитника официально. Детали соглашения Ракицкого с «Шахтером» пока неизвестны, сообщает UA-Футбол со ссылкой на «ТаТоТаке».
Ракицкий – воспитанник «Шахтера». Он играл за клуб до января 2019 года, а затем перешел в «Зенит». В начале марта Ярослав расторг контракт с российским клубом. С тех пор он находится без клуба.
Статистику футболиста, на счету которого 325 матчей за «Шахтер», можно изучить здесь.