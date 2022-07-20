В «Чемпионате Содружества» могут сыграть 4 клуба из Крыма, из ДНР и ЛНР – по 2-3

Президент Луганского футбольного союза рассказал об участии клубов в «Чемпионате Содружества».

Ранее сообщалось, что в турнире, который объединит команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсона и Мелитополя, планируется задействовать до 14 клубов.

– Будут играть лучшие команды республик. От ЛНР и ДНР будут выступать по два-три клуба. Крым выставит четыре, остальные – по одному.

Это все предварительно, еще будет техническое совещание. Но формат нам интересен. У нас была Лига Донбасса – там было шесть команд. Сейчас собирается союзная лига, в которую войдут команды из Херсона, Мелитополя. Это новый шаг.

– От Луганска будет играть ?

– Конечно, «Заря». Тем более 50-летие чемпионства СССР. Это праздник. Команда будет собрана и из ветеранов, и из молодых. Все-таки уровень уже более профессионального футбола.

Никто не верил, что команды Абхазии, ДНР и ЛНР будут выступать в студенческой лиге, а они уже играют там. Теперь новый шаг. Благодаря поддержке Одеса Хасаевича Байсултанова хочется дальше жить и работать.

– Вы планируете играть в Луганске?

– Спортивная инфраструктура двух республик находится не в лучшем состоянии. Так что будем проговаривать. На данный момент играть в Луганске и Донецке невозможно.

Болельщики соскучились по большому футболу, но проблем сейчас по сути нет только у Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Будем исходить из безопасности, – сказал Юрий Малыгин.