Семак о бразильских новичках: «Надеемся, Мантуан добавит «Зениту» вариативности, а Иван создаст конкуренцию»

Главный тренер рассказал о бразильских новичках.

Сине-бело-голубые арендовали у «Коринтианс» вратаря Ивана и хавбека Густаво Мантуана.

«Мантуану, к сожалению, большое количество травм не позволило проявить себя. Мы ждем, что череда травм закончилась, и он добавит нам в плане вариативности, ротации.

Иван – это вратарь, который хорошо себя проявил в предыдущем клубе. Сейчас у него нет возможности получать игровую практику, потому что номер один сейчас — настоящая легенда клуба. Надеемся, он создаст конкуренцию», – сказал .