Зенит – Крылья Советов 22.07.2022 РПЛ, прогноз на футбольный матч

Крайне необычный во всех отношениях сезон Российской Премьер-Лиги стартует в 15 июля этого года. Вниманию зрителей предлагается матч 2-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», который состоится 22 июля. Все прогнозы и ставки предлагаются с учетом того, что эти команды еще не провели матчи 1-го тура.

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Зенит

Все уже успели обговорить и обсудить не только недавний Суперкубок, в котором питерцы не оставили шансов «Спартаку», но и матч ветеранов обоих клубов, в котором звезды былых лет петербургской команды также взяли верх (с более скромным счетом 2:0). И, конечно, речь о питерцах идет в контексте возможных трансферов, в том числе и о легионерах. Так, из «Сочи» в клуб перешел Родригао, клуб сам борется за сохранение Вендела, а 17 июля в Россию должны прибыть новички команды в лице вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Насколько ценными будут эти приобретения в новом сезоне, покажет время. В первом туре петербуржцы сыграют с «Химками» в гостях, а во втором туре будет их первый домашний матч против «Крыльев». Вполне вероятно, что питерцы и в этот раз удержат свой титул, однако еще неизвестно, кто именно из легионеров останется в команде.

Крылья Советов

Самарские «Крылья» завершили предыдущий сезон на 8-м месте и готовы снова биться за более высокие места в новом розыгрыше РПЛ. По словам первого заместителя гендиректора клуба, команда намеревалась занять в минувшем розыгрыше место не ниже 10-го, с чем и справилась по итогам сезона. Теперь же клуб с берегов Волги может ставить более высокие цели. Первый матч самарцев пройдет 16 числа против «Оренбурга» в гостях.

Ходят слухи, что команду в канун сезона могут усилить Виталий Лисакович, который покинул вылетевший «Рубин», или Владислав Шитов, которого может отдать в аренду «Спартак». Но вне зависимости от того, кто придет или уйдет, многое будет зависеть от Сергея Пиняева, который может стать в составе самарцев такой же сенсацией РПЛ, как Гамид Агаларов из «Уфы» прошлогоднего образца или Арсен Захарян из московского «Динамо».

Прогноз

Коэффициенты на этот матч предлагает букмекерская контора Лига Ставок. Игра начнется 22 июля в 20:00. Начнем с самого простого – исходов. Нетрудно догадаться, какому событию соответствует кэф 1.375, какому – 6 и какому – 7.6, коль речь идет о матче действующего чемпиона против команды, занявшей 8-е место в минувшем розыгрыше. Очевидна огромная разница в классе между питерцами и самарцами. По двойному шансу, в принципе, нетрудно догадаться аналогично – кэфы 1.115, 1.16 и 3.28 подсказывают, какие двойные исходы наиболее вероятны. В общем, ничья для самарцев станет очень хорошим результатом во втором туре.

Перейдем к тоталу и обратимся, прежде всего, к азиатскому. Если взять отметку 3.25, то тотал больше этой отметки выражается кэфом 2.03, а меньше нее – кэфом 1.875. Тотал выше отметки 2.75 оценивается в виде кэфа 1.59, а ниже этой отметки – в виде кэфа 2.364. По классическому тоталу имеем кэф 2.27 на тотал больше 3.5 и кэф 1.705 на тотал ниже этой отметки. Можно поставить также на тотал больше 3 с кэфом 1.75 или меньше 3 с кэфом 2.08. Это наиболее приближенные и сбалансированные кэфы по тоталу.

Поговорим о форах. Нулевая фора на «Зенит» равна кэфу 1.11, а на «Крылья» – кэфу 6.1. Минусовая (-1) на питерцев может сыграть с кэфом 1.48, фора (-1.5) на них же соответствует кэфу 1.95 (такой же кэф на плюсовую фору самарцев). Форе (+1) на «Крылья» соответствует кэф 2.55. Если же речь идет о точном счете, то на победу питерцев 2:0 можно поставить с кэфом 7.2, который является здесь наименьшим (иные счета идут с более высокими коэффициентами).

Предлагаются и ставки на несколько событий (исход плюс тотал). В частности, победа «Зенита» с тоталом меньше 2.5 оценивается неплохим кэфом 4.5, а с тоталом меньше 3.5 – кэфом 2.34. На победу с одновременным проходом тотала больше 3.5 предлагается кэф 2.7, а на тотал 4.5 с тем же триумфом – кэф 4.2. Что касается «Крыльев», то из вариантов с их победой наиболее вероятна победа с тоталом меньше 5.5, вот только кэф 7.9 сам за себя говорит о возможности или даже невозможности подобного успеха.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (кэф 2.27)

Как минимум исход игры 2-го тура РПЛ под сомнение ставиться не должен, если только в первом туре «Крылья» не сотворят что-то великолепное или «Зенит» не упадет сенсационно в грязь. А пока что предлагаем поставить не на исход, где все слишком очевидно, а даже на тотал: с учетом атакующей мощи команды из Северной столицы он вполне реализуем.

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Где смотреть Зенит – Крылья Советов