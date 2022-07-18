Уткин о ничьей «Зенита» с «Химками»: «Сыграли «на отлепись», уже поверили, что они чемпионы. Не хватает игроков, человек 15 надо купить»

Василий Уткин оценил игру «Зенита» в матче Мир РПЛ с «Химками» (1:1).
«Зенит» сыграл «на отлепись». Такое ощущение, что они уже поверили в то, что они чемпионы. Так оно и будет, безусловно. Тем не менее безалаберная, пренебрежительная по отношению к своим болельщикам игра.
Думаю, «Зениту» не хватает игроков. А когда не хватает игроков, что происходит? Утеря мотивации.
Нужны еще люди. Думаю, человек 15 надо купить», – сказал журналист и блогер.
Ужас «Зенита» в позиционных атаках: кучковались по трое в одной точке. Так глупо усложняли все сами