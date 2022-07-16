«Барса» ведет переговоры о переходе 18-летнего хавбека «Виллы» Чуквуэмеки. Хави дал добро на трансфер

Хавбек Карни Чуквуэмека может перейти из «Астон Виллы» в «Барселону».
Каталонский клуб ведет переговоры о трансфере 18-летнего футболиста, сообщает Mundo Deportivo. Хави дал добро на сделку.
Контракт Чуквуэмеки с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2023 года.
Однако договориться о трансфере будет непросто. У игрока есть и другие предложения. «Барса» в ходе переговоров обсуждает разные формулы.
В прошлом сезоне хавбек провел 12 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.