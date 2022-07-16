«Барса» ведет переговоры о переходе 18-летнего хавбека «Виллы» Чуквуэмеки. Хави дал добро на трансфер

Хавбек Карни Чуквуэмека может перейти из «Астон Виллы» в «Барселону».

Каталонский клуб ведет переговоры о трансфере 18-летнего футболиста, сообщает Mundo Deportivo. Хави дал добро на сделку.

Контракт Чуквуэмеки с рассчитан до лета 2023 года.

Однако договориться о трансфере будет непросто. У игрока есть и другие предложения. «Барса» в ходе переговоров обсуждает разные формулы.

В прошлом сезоне хавбек провел 12 матчей в и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.