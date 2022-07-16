Мостовой о Ярцеве: «Обид и недомолвок не осталось, все ушло в прошлое. В сборной были непростые отношения, потом наладились»

заявил, что у него не осталось обид на Георгия Ярцева.

Бывший тренер «Спартака» и сборной России ушел из жизни в возрасте 74 лет.

На Евро-2004 в Португалии Мостового отчислили из сборной за критику Ярцева после матча первого тура с Испанией (0:1). Команда в итоге не вышла из группы.

«Совершенно ужасная история, я узнал ее не в Москве, а из череды сообщений и звонков, которые пришли на телефон. Если честно, я даже испугался, звонок за звонком. В какой-то момент просто человек, который был рядом, сказал, что Ярцев умер. Я сказал: да ладно, не может быть. После этого я стал брать в руки телефон и не знал, что ответить. Потом собрался и взял себя в руки, начал отвечать. Страшно, что происходит.

У нас были непростые отношения в период, когда я был игроком, а он – главным тренером сборной. К счастью, потом отношения наладились, мы пересекались, всегда виделись и хорошо общались. То, что я услышал, вводит в ступор. Когда любой человек уходит из жизни - это страшно.

Могу честно сказать, мы долгое время не виделись и не общались. После того Евро я долго жил в Испании. Хотя после той истории карьера в сборной закончилась, к сожалению, для многих, и меня в том числе.

После этого, лет через пять, мы встретились в Москве на какой-то игре, тепло общались. На эту тему не разговаривали и к ней не возвращались. Были моменты, что кто-то хотел задеть этим, но мы правильно реагировали, не встревали в это и все. Часто общались и виделись, все ушло в прошлое. Обид и недомолвок не осталось. Саныч, как его называли, дружил с Романцевым, а вы понимаете, что для меня Романцев.

Какой [Ярцев] был человек? Я думаю, что многие согласятся, что в плане бытовом, скорее всего, он эмоционально резкий, задиристый. Но мы понимаем, что любой игрок должен быть немножко как он, агрессивным. У меня небольшая часть карьеры с ним была и осталась в памяти на всю жизнь», – сказал бывший игрок сборной России.

«Самый прямой и порядочный человек в футбольном мире». Колонка Василия Уткина про Георгия Ярцева