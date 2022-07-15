Семак об 1:1 c «Химками»: «Не могу сказать, что «Зенит» заслужил победу. Ошибки в обороне не позволили выиграть»

Теги Зенит Химки Сергей Семак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Химками» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

– Игра, как и ожидалось, сложная. Первые матчи всегда требуют всплеска сил.

В первые 15 минут хорошо контролировали мяч. Те ошибки, которые допускали сегодня в обороне, не позволили нам победить. В обороне сыграли далеко не лучшим образом. Результат заслуженный.

И «Химки» рисковали в какие-то моменты, потому что нужно было отыгрываться. Нужно было сыграть понадежнее.

– Какие чувства были на последних минутах, когда чуть не залетел в ворота еще один мяч?

– Любой результат, который случается, он случается для чего-то.

Мы получаем то, что мы заслуживаем. По сегодняшней игре не могу сказать, что мы заслуживаем победу. Надо больше работать, – сказал главный тренер «Зенита».

Питерский клуб впервые с 2007 года не смог обыграть «Химки».

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