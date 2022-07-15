Живоглядов о Комппере: «Видно, что Марвин совершенствуется вместе с «Локо». Мы ведь первые, с кем он работает на таком уровне»

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Дмитрий Живоглядов высказался о тренере «Локо» Марвине Комппере.

— Баринов рассказывал: при Гиздоле были самые легкие сборы в его карьере. В твоей тоже?

— Да. Сейчас нагрузка была гораздо больше, чем на зимних сборах.

— Комппер вас сильно нагружает?

— Ну, тренировки держат в напряжении. Есть и силовые упражнения, и игровые. На самом деле интересно — уверен, сейчас всем все нравится.

Видно, что Марвин совершенствуется вместе с нами. Мы ведь первые, с кем он работает на таком уровне. Прогрессируем вместе с ним каждый день, – сказал защитник красно-зеленых.

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