Валерий Газзаев: «Увеличить РПЛ надо было минимум в два раза. Это был бы не только спортивный, но и социальный и политический проект»

предлагает значительно увеличить число участников .

«Я считаю, как минимум в два раза надо было увеличить Премьер-лигу. Потому что у нас большая страна, и сейчас есть возможность спокойно Первую лигу и Премьер-лигу объединить… И, кроме того, создать Первую лигу из Второй лиги, допустим, 18-20 команд.

Что это даст? Во-первых, популяризацию. Минимум половина субъектов Российской Федерации будет вовлечена в систему профессионального футбола, того же детско-юношеского футбола, молодежного и так далее. Появятся молодые игроки, у которых, может быть, сегодня и стимула особого нет во Второй лиге.

Это был бы не только спортивный, но и социальный и политический проект», – заявил бывший главный тренер ЦСКА.