Гендиректор «Зенита» о будущем Вендела: «Надеюсь, он останется в команде»

Генеральный директор «Зенита» высказался о будущем Вендела в клубе.
«Надеюсь, он останется в команде», – сказал Александр Медведев.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти во «Фламенго». Затем появилась информация о том, что Вендел не приостановит контракт с «Зенитом» из-за хороших отношений с клубом, но может уйти в другую команду на правах аренды.
В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полная статистика доступна здесь.