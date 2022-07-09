Гендиректор «Зенита» о будущем Вендела: «Надеюсь, он останется в команде»

Генеральный директор «Зенита» высказался о будущем Вендела в клубе.

«Надеюсь, он останется в команде», – сказал .

Ранее сообщалось, что футболист может перейти во «Фламенго». Затем появилась информация о том, что не приостановит контракт с из-за хороших отношений с клубом, но может уйти в другую команду на правах аренды.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полная статистика доступна здесь.