Гендиректор «Зенита» о будущем Вендела: «Надеюсь, он останется в команде»

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Генеральный директор «Зенита» высказался о будущем Вендела в клубе.

«Надеюсь, он останется в команде», – сказал Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти во «Фламенго». Затем появилась информация о том, что Вендел не приостановит контракт с «Зенитом» из-за хороших отношений с клубом, но может уйти в другую команду на правах аренды.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полная статистика доступна здесь.

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