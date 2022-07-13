Клопп о 0:4 с «МЮ»: «У «Ливерпуля» было много хороших моментов. Мы могли сравнять счет в последние 4 минуты!»

Главный тренер высказался о поражении от (0:4).

«Очевидно, рано было проводить такой матч, во всяком случае, для некоторых ребят. Думаю, мы все согласимся с тем, что было много хороших моментов, но в решающих эпизодах мы действовали недостаточно четко.

Мы позволили создать у своих ворот много опасных ситуаций, и «Юнайтед» хорошо справился, реализовал их.

Но, хоть я и ненавижу проигрывать, главное – теперь каждый сыграл хотя бы по полчаса. Для некоторых это лишь третий день подготовки к сезону, это жестко, но такова жизнь профессионального футболиста. Теперь можно работать с этим материалом.

Мы могли сравнять счет в последние четыре минуты! Но так бывает.

В футболе главное – результат, однако сейчас важно подготовиться к полноценному сезону. У нас не было возможности подготовиться конкретно к этому матчу, пришлось выпускать три состава.

Мне, конечно, хотелось бы порадовать публику голами, и моменты были, но мы их не использовали, вот и все», – сказал Клопп после товарищеской игры.

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