Карпин о Кубке лиги: «Это катастрофа для команд с закрытыми аэропортами. С играми посреди недели тренировочного процесса не будет»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Факел Оренбург Краснодар календарь Кубок РПЛ Футбол

Валерий Карпин прокомментировал возможное создание Кубка Премьер-лиги. 

«В свете Кубка лиги про хорошие деньги и про то, как они будут распределяться, еще вопрос. По деньгам говорить я не готов, не знаю.

С точки зрения переездов команд, у которых закрыт аэропорт, – мы, «Краснодар», «Факел», «Оренбург» – это катастрофа. Тренировочного процесса, если будут игры посередине недели, не будет вообще.

Что нужно делать? Смотреть по количеству матчей. Повышать их количество – да, надо, но смотря на обстоятельства. Возможно, делать так, чтобы посередине недели не играли постоянно.

И еще момент – повторюсь, я не про деньги, но давайте посмотрим, сколько клуб потратит на логистику. Возможно – все, что заработаем, да еще и футболистов прибьем», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России. 

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