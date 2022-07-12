Карпин о Кубке лиги: «Это катастрофа для команд с закрытыми аэропортами. С играми посреди недели тренировочного процесса не будет»

прокомментировал возможное создание Кубка Премьер-лиги.

«В свете Кубка лиги про хорошие деньги и про то, как они будут распределяться, еще вопрос. По деньгам говорить я не готов, не знаю.

С точки зрения переездов команд, у которых закрыт аэропорт, – мы, , , – это катастрофа. Тренировочного процесса, если будут игры посередине недели, не будет вообще.

Что нужно делать? Смотреть по количеству матчей. Повышать их количество – да, надо, но смотря на обстоятельства. Возможно, делать так, чтобы посередине недели не играли постоянно.

И еще момент – повторюсь, я не про деньги, но давайте посмотрим, сколько клуб потратит на логистику. Возможно – все, что заработаем, да еще и футболистов прибьем», – сказал главный тренер и сборной России.

Запутались в Кубке лиги? Здесь ответы на все вопросы – про плюсы и крупные проблемы