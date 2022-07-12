Геркус о Fan ID: «Сам я не оформлял. Пока не планирую, а там посмотрим»

Илья Геркус заявил, что еще не подавал заявку на оформление Fan ID.
– Как проходит оформление паспортов для игроков и сотрудников клуба?
– На данный момент не могу предоставить конкретную информацию, но сам я пока не оформлял Fan ID.
– А когда планируете это сделать?
– Пока не планирую, а там посмотрим, – сказал директор «Торпедо» по стратегическому развитию.
Fan ID («паспорт болельщика») – персональный документ, который позволяет приобретать билеты и посещать крупные спортивные соревнования в России.
Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись