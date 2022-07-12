Геркус о Fan ID: «Сам я не оформлял. Пока не планирую, а там посмотрим»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус Fan ID Футбол

Илья Геркус заявил, что еще не подавал заявку на оформление Fan ID. 

– Как проходит оформление паспортов для игроков и сотрудников клуба?

– На данный момент не могу предоставить конкретную информацию, но сам я пока не оформлял Fan ID.

– А когда планируете это сделать?

– Пока не планирую, а там посмотрим, – сказал директор «Торпедо» по стратегическому развитию.

Fan ID («паспорт болельщика») – персональный документ, который позволяет приобретать билеты и посещать крупные спортивные соревнования в России. 

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись

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