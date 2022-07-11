Комличенко о переходе в «Ростов»: «Фигура Карпина и руководство клуба — ключевой момент при принятии решения»

Форвард Николай Комличенко высказался о своем трансфере из «Динамо» в .

«Очень рад, что присоединился к «Ростову». По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно. Думаю, фигура главного тренера [Карпина], а также руководство клуба — это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу «Ростова».

Вопрос был именно в договоренности клубов между собой. Теперь самое главное – приносить пользу команде и радовать болельщиков. До начала чемпионата остается совсем немного времени, поэтому настроен на работу.

Часть предсезонной подготовки прошел с «Динамо». Нужно подойти к первому матчу в полной боевой готовности», — сказал Комличенко.