Смолов взял в «Динамо» 10-й номер, Лесовой – 11-й

«Динамо» объявило о решении двух футболистов сменить игровые номера.

Нападающий Федор Смолов, ранее выступавший под 40-м номером, перед началом нового сезона взял 10-й.

«10 – любимое число с детства. Зимой, несмотря на то, что номер был свободен, решил взять 40-й, потому что это был мой первый номер в , вышло символично. Сейчас подумал и принял решение, что раз свободна десятка, то возьму ее с удовольствием», – отметил Смолов.

Также внес изменения полузащитник – вместо 19-го номера выбрал 11-й.

«В детстве я играл под 11-м номером, и он ассоциируется у меня с удачной игрой, когда все хорошо получалось. Поэтому, когда этот номер освободился, я решил его взять», – объяснил хавбек.