Семшов об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо»: «Неуважение к клубам, игрокам, РПЛ. Нужно задуматься, кого мы приглашаем»

высказался об уходе защитников и из «Динамо».

«Есть селекционная служба, которая должна была заранее предугадывать ситуации, которые могут сложиться. Глупо было надеяться, что легионеры не воспользуются поправкой .

Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату.

Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем.

Лишний раз доказано, что те легионеры, которые приезжают, не всегда с чистой совестью и с теплым сердцем играют за этот клуб. У «Динамо» есть Паршивлюк, который играл на позиции центрального защитника, Сазонов, думаю, сейчас будут искать центрального защитника среди российских футболистов.

Может быть, в Сербии найдут, Йоканович хорошо знает сербский рынок», – сказал экс-хавбек .