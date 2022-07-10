Бальбуэна о приостановке контракта с «Динамо»: «Принял решение по семейным обстоятельствам»

Защитник Фабиан Бальбуэна объяснил, почему приостановил контракт с «Динамо».

«Друзья, я хочу сообщить вам, что покидаю клуб на этот сезон. В течение месяца я обдумывал это решение и принял его исключительно по семейным обстоятельствам.

Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон. Огромное вам спасибо! Желаю «Динамо» самых больших успехов в грядущем сезоне!» – заявил Бальбуэна.

Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо». Клуб назвал разрешение ФИФА дискриминационным