Бальбуэна о приостановке контракта с «Динамо»: «Принял решение по семейным обстоятельствам»

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Защитник Фабиан Бальбуэна объяснил, почему приостановил контракт с «Динамо».

«Друзья, я хочу сообщить вам, что покидаю клуб на этот сезон. В течение месяца я обдумывал это решение и принял его исключительно по семейным обстоятельствам.

Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон. Огромное вам спасибо! Желаю «Динамо» самых больших успехов в грядущем сезоне!» – заявил Бальбуэна.

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