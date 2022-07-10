Мелкадзе о «Сочи»: «Успехом будет доказать, что 2-е место мы заняли не случайно»

высказался о задаче «Сочи» в новом сезоне.

— В чем изменился «Сочи» при новом тренере?

— Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.

— А к вам лично требования как поменялись?

— Стало больше разнообразия в атаке. При Федотове надо было открываться строго за спину, вытягивать линию обороны соперника. А при Гаранине можно отскочить в недодачу, и другой наш игрок может открыться за спину.

— Насколько стало тяжелее после ухода в «Зенит» Касьерры?

— Будем перестраиваться. Как-то будем без него играть. Что еще делать?

— После триумфального прошлого сезона что можно будет считать для «Сочи» успехом в предстоящем чемпионате России?

— Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли не случайно, – сказал форвард .