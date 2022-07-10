Ротенберг о задаче «Сочи»: «Нет требования повторить результат прошлого сезона. Главное — построить команду на длинной дистанции»

Владелец «Сочи» рассказал о задаче команды в предстоящем сезоне.

В прошлом сезоне южане заняли второе место.

«Первые матчи при Гаранине показывают, что есть своеобразная игра, есть какие-то в ней изменения. Команда едина. Мне нравится, что молодые ребята внедряются в состав и показывают, на что способны.

Гаранина я знаю по «Динамо», поэтому пригласил его в , когда стало ясно, что Федотов уходит в ЦСКА. Задача перед ним стоит побеждать в каждом следующем матче, какое-то конкретное место в таблице не требуем, в том числе и нет обязательного требования повторить результат прошлого сезона.

Главное — построить команду на длинной дистанции», – сказал .