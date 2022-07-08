Орлов о Fan ID: «Это решение силовиков – хотят обезопасить себя. Но я за то, чтобы народ свободно ходил на футбол»

выступил против введения Fan ID в российском футболе.

– Зарема на днях против Fan ID выступила, ополчившись на поддержавшую паспортизацию болельщиков Тину Канделаки.

– Здесь я Салихову поддерживаю – зачем создавать лишние сложности болельщикам, их, напротив, привлекать надо на стадионы.

– «Ландскрона», фанатское объединение болельщиков «Зенита», заявила о громадном количестве зрителей, которые не придут на стадионы в этом сезоне из-за Fan ID.

– А что вы хотели? Зачем вводить этот, еще один, паспорт? Электронный. Одно дело – чемпионат Европы или мира, там масса иностранных болельщиков. А свои, родные, и так предъявляют общегражданский паспорт, когда покупают абонемент на сезон – и у клуба все эти данные есть.

На самом деле это решение силовиков, так они хотят обезопасить себя – не дай бог что произойдет на футболе. Тем самым снять с себя часть ответственности.

Мы же видим, как они иногда не самым лучшим образом работают – эта история началась после матча с участием ЦСКА. Помните, когда фанатов с детьми и женщинами держали несколько часов на трибунах после файер-шоу?

Но есть в той истории и другая сторона медали. Ключевой момент – почему ЦСКА не предоставил видеозапись с теми, кто жег файеры? Ведь у клуба все это есть! Тогда силовики и решили позицию ужесточить.

Но я за то, чтобы народ свободно ходил на футбол. Вы же без этого «ай-ди» уже не поведете приехавшего в гости друга на футбол, если загодя не займетесь оформлением дополнительного документа. И с товарищем не пойдете спонтанно развлечься зрелищем. «Что? На госуслуги еще обращаться? В МФЦ ходить – да пошел он, этот футбол!» – скажете и отправитесь к телевизору или в бар.

Я разговаривал с начальником безопасности «Зенита», он сказал, что, конечно, оформлять допуск придется, но то, что клубы потеряют зрителей, – это бесспорно. Особенно «Зенит» – у него ведь до 65 тысяч может доходить посещаемость. Туда вообще-то надо зазывать людей, а не препоны им чинить.

А вы не можете обеспечить безопасность, да еще и Fan ID придумываете для того, чтобы это помогло вам, «безопасникам». Получается, что вы – главные в футболе?

Я много лет ездил вместе с «Зенитом» по городам и весям, видел, как местные полицейские порой грубо обращались с болельщиками, особенно с приезжими. У них заранее предвзятое отношение, но… Чрезмерная сила всегда рождает противодействие.

Плохая история, я не знаю, зачем это все – и не приветствую Fan ID, – заявил журналист.