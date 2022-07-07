Невилл об отставке Бориса Джонсона: «Мы должны никогда не возвращаться к такому лидеру. Из-за него Великобритания выглядела так плохо на мировой арене»

обрадовался уходу Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

Сегодня Джонсон объявил, что уходит с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Политик будет продолжать работу, пока не выберут нового лидера.

«Если бы мы смотрели на происходящее в другой стране, мы бы подумали, что они там такие сумасшедшие! Но это мы. Из-за него мы выглядим так плохо на мировой арене.

Его кабинет министров подбадривал его, поддерживал, лгал за него и создал этого монстра! Все они, а не только он!» – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» за несколько часов до отставки Джонсона.

«После двух лет критики он ушел! Мы должны измениться и убедиться, что мы никогда больше не вернемся к такому лидеру и такой политике.

Нужно создать единое общество, которое заботится о людях, здравоохранении, образовании и экономических приоритетах всей страны», – заявил телеэксперт после ухода Джонсона с поста.