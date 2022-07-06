В Сьерра-Леоне два матча закончились со счетом 91:1 и 95:0. Результаты отменили, федерация страны ведет расследование по подозрению в договорных играх

Федерация футбола начала расследование матчей, закончившихся со счетом 91:1 и 95:0.

Перед последним туром квалификации в высшую лигу страны две команды, «Галф» и «Кахунла Рейнджерс», набрали одинаковое количество очков.

В последнем туре «Галф» разгромил «Кокиму Ливан» со счетом 91:1, а «Кахунла Рейнджерс» крупно обыграли «Кокиму» – 91:1. Эти победы стали крупнейшими в истории футбола Сьерра-Леоне. При этом в первых таймах матчей счет был 2:0 и 7:1 соответственно. При этом судья матча «Галфа» отказался обслуживать второй тайм и был заменен.

Оба результата были аннулированы из-за подозрений в договорном характере игр. В федерации футбола Сьерра-Леоне заявили, что проведут расследование в отношении игроков и представителей всех четырех вовлеченных клубов, а также судей.

«Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как подобная постыдная ситуация остается безнаказанной», – заявил глава федерации футбола Сьерра-Леоне Томас Дэдди Брима.

Директор «Кахунла Рейнджерс» заявил, что решительно осуждает любое неспортивное поведение. Представители «Галфа» отказались от комментариев. Глава «Кокимы» заявил, что матч с «Кахунла Рейнджерс» на самом деле был товарищеским.