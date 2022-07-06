Форвард «Барсы» Манай ведет переговоры с «Уотфордом». Он был в аренде в «Специи»

Форвард «Барселоны» прибыл в Англию для переговоров с .

Агенты 25-летнего игрока сборной Албании уверены, что он перейдет в клуб из Чемпионшипа.

Также у Маная есть предложения из Серии А и .

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Специю», но итальянский клуб не стал выкупать его за требуемые 2,5 млн евро.

В позапрошлом сезоне Манай стал лучшим бомбардиром «Барселоны Б», забив 14 голов в 22 матчах.

Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2023 года. Статистика футболиста – здесь.