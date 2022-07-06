Ещенко хочет развиваться как тренер: «Буду поступать на лицензию Pro»

Экс-игрок рассказал о своей новой должности.

— Прошлым летом вы были футболистом, зимой стали тренером, а теперь перешли в академию.

— Когда мне предложили быть помощником Ваноли, я ответил: «Может, вы меня еще посмотрите?» Он говорит: «Нет, мне нужен помощник. В твоем лице мы видим человека, который будет передавать мои идеи команде». Я говорю: «Ну, раз видите, тогда давайте я закончу с футболом». И все.

Прошло полгода, мы выиграли БЕТСИТИ Кубок России, решили, что мне нужно идти в академию. Детей я тренировать не буду, но в академии какое-то развитие, какую-то структуру, какие-то детали могу подсказать.

— То есть это административная работа?

— Не скажу, что административная — это больше обучение терминологии, процессу выстраивания структуры тренировочного процесса. Я поэтому и согласился, чтобы набраться еще больше опыта.

Я полгода работал в тренерском штабе Ваноли, все это записывал, изучал, смотрел, как происходит процесс, поэтому стал дальше этим заниматься — продолжать учиться, чтобы в дальнейшем уже быть помощником или даже главным [тренером].

— Игрока в себе окончательно убили?

— Нет. Значит, буду играющим тренером. Буду поступать на [лицензию] Pro: в ноябре сдавать документы, а со следующего года уже пойдут занятия, – сказал Ещенко.