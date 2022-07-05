Зенит — Спартак прогноз на матч 9 июля Суперкубок России, прогноз на футбольный матч

Чуть более двух месяцев минуло с прошлого матча этих соперников в рамках российской Премьер-лиги, и вот новое противостояние теперь уже более статусное. «Зенит» в майском матче играл в ранге чемпиона страны, а «Спартак» ждал матч на Кубок с «Динамо». Трофей красно-белым удалось завоевать, и теперь принципиальные соперники в Санкт-Петербурге матчем за Суперкубок России открывают очередной сезон Премьер-лиги, который вызывает немало вопросов и тревог у специалистов и болельщиков. Общее состояние нашего футбола сейчас можно охарактеризовать как нестабильное. Команды покидают иностранные тренеры и футболисты, неизвестно сколько нам еще ждать допуска к еврокубкам, сборная лишена возможности участвовать во всех турнирах под эгидой международных организаций. Но открытие нового сезона всегда праздник, к тому же у этих соперников скучных матчей не бывает. Внимание на стадион Газпром Арена, начало матча в 19:00 по московскому времени.

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«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны и действует по принципу «вижу цель — не вижу препятствий». Команда Сергея Семака на голову сильнее всех своих конкурентов, что и доказала в минувшем сезоне. На каких-то отрезках чемпионата была надежда на интригу, самое большое сопротивление оказывало московское «Динамо», но и оно туров за пять до конца сошло на нет. В этом году у питерского клуба еще одна цель — завоевать вторую звезду, которая дается за пять чемпионств, а дальше можно будет замахнуться на рекорд «Спартака», который в 1990-е годы штамповал титулы один за другим.

В межсезонье каких-то существенных событий в стане сине-бело-голубых не случилось. Серьезной можно назвать потерю защитника Ярослава Ракицкого, но он покинул клуб еще в марте, точно уйдет нападающий Артем Дзюба, но об этом было известно заранее, и клуб побеспокоился насчет замены по ходу сезона, приобретя Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов». К тому же из «Сочи» пришел колумбиец Матео Кассьера. Так что конкуренция в линии нападения у «Зенита» будет серьезная. Скорее всего покинет клуб Магомед Оздоев. Зато из того же «Спартака» пришел Зелимхан Бакаев, вот для кого адаптация будет выглядеть довольно сложно.

Семак в одном из недавних интервью заявил, что все задачи по комплектации команды на новый сезон решены, остается недоукомплектованной позиция левого защитника, который к тому же мог бы составлять конкуренцию в центре обороны. Все же заменить Ракицкого очень сложно, на рынке не так много квалифицированных левоногих защитников. Но даже если приобрести никого не удастся, то и это для клуба будет не критично. Иных задач кроме завоевания всех титулов на внутренней арене у чемпиона нет, состав и опыт команды вполне располагает к новым свершениям.

«Спартак» (Москва)

У «Спартака» опять новый главный тренер. Теперь это уже никого не удивляет. Предыдущий наставник команды итальянец Паоло Ваноли запомнился своими эмоциями во время матчей на бровке, порой удачным решениями. С одной стороны, итоговое десятое место москвичей вызывает печаль, с другой, все же удалось выиграть Кубок страны, а запоминается, как известно, последнее. Наверняка болельщики будут вспоминать Ваноли добрым словом. Впрочем все неудачи и достижения можно разделить с Руем Виторией, который возглавлял «Спартак» первую половину сезона.

Теперь все любители футбола будут наблюдать за работой испанца Гильермо Абаскаля. В качестве тренера он пока на серьезном уровне себя не проявил. Предыдущим местом его работы был швейцарский «Базель», где он исполнял обязанности главного тренера. Под его руководством команда смогла стать вице-чемпионом страны, правда, отставание от первого «Цюриха» составило 14 очков. «Спартак» это новый вызов и совсем другое давление. Впрочем, Абаскаль наверняка знал, в какой клуб идет работать.

В клубе этом в межсезонье случились перемены не только на тренерском мостике. Помимо уже упомянутого Зелимхана Бакаева команду покинул железобетонный игрок основы защитник Самуэль Жиго, ушли Виктор Мозес и Джонатан Ларссон. Каждый из них внес весомый вклад в игру команды. Зато из «Локомотива» в «Спартак» перешел польский защитник Мацей Рыбус, из «Янг Бойз» полузащитник Кристофер Мартинс, а из «Крыльев Советов» Антон Зиньковский. Сложно сказать, насколько удачной будет эта замена ушедшим игрокам. Матч за Суперкубок вряд ли будет показательным, тут многое будут решать эмоции и настрой. Команды только выйдут из краткосрочного отпуска.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

Впервые команды встретились в 1936 году в матче на Кубок СССР, и «Спартак» тогда взял верх в гостях со счетом 3 : 0. С тех пор сыгран 161 поединок, 66 побед на счету москвичей, 50 раз верх брал «Зенит» и в 45 случаях по итогам встреч был зафиксирован ничейный результат. Красно-белые между тем последние пять лет не могут выиграть у своего предстоящего оппонента ни дома, ни в гостях и постараются на этот раз сломать эту тенденцию. Последние результаты матчей перед вами.

19.07.2020, «Зенит» — «Спартак» — 2 : 1;

03.10.2020, «Спартак» — «Зенит» — 1 : 1;

16.12.2020, «Зенит» — «Спартак» — 3 : 1;

24.10.2021, «Зенит» — «Спартак» — 7 : 1;

15.05.2022, «Спартак» — «Зенит» — 1 : 1.

Чемпион страны является у букмекеров фаворитом. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 1,54, успех гостей оценивается куда скромнее, коэффициент — 6,00, коэффициент на ничью в основное время — 4,50. Серьезное значение будет иметь фактор своего поля. Так получилось, что вариант с Газпром Ареной оказался наиболее приемлемым, а на своем поле «Зенит» вряд ли уступит — победа хозяев с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть Зенит – Спартак