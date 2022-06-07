Цорн о Миранчуке: «Не думаю, что Леша сам хочет возвращаться в Россию. Не рассматривали это»

заявил, что не рассматривал вариант с возвращением Алексея Миранчука.

– Возможно ли возвращение Алексея Миранчука?

– Не думаю, что Леша сам хочет возвращаться в Россию.

Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе. Так что мы не рассматривали его возвращение.

– все еще может уехать за братом в Европу?

– Думаю, да. Антон очень хорошо показывает себя на тренировках, набирает форму после травмы. В будущем сезоне он прибавит качества нашей команде, – сказал спортивный директор «Локо».

В прошедшем сезоне провел 19 матчей в Серии А в составе «Аталанты». Его статистика – здесь.