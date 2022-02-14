«Арсеналу» интересен форвард «Челси» Броя. Он лучший бомбардир «Саутгемптона» и сборной Албании

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«Арсенал» интересуется нападающим «Челси» Армандо Броей, выступающим за «Саутгемптон» на правах аренды.

«Канониры» ищут варианты для усиления атаки в летнее трансферное окно. Пьер-Эмерик Обамеянг зимой перешел в «Барселону», а контракты с Александром Ляказеттом и Эдвардом Нкетиа действуют до завершения этого сезона.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко оценивает талант 20-летнего форварда «Челси».

В текущем сезоне АПЛ он провел 20 матчей, в которых забил 6 голов. Он один из трех лучших бомбардиров «Саутгемптона» наряду с Джеймсом Уорд-Проузом и Че Адамсом.

Также форвард стал лучшим бомбардиром сборной Албании в отборе ЧМ-2022, забив 3 гола в 7 матчах. Статистика Брои – здесь.

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