Новичок «Ливерпуля» Карвалью: «Оказаться в одном из лучших клубов мира, если не лучшем, – невероятное ощущение. Я счастлив»

«Ливерпуль» представил молодого полузащитника Фабиу Карвалью.
О договоренности с «Фулхэмом» о трансфере мерсисайдский клуб объявил 23 мая. В заявлении «Ливерпуля» было сказано, что официально игроком «красных» португалец станет 1 июля.
В понедельник 19-летний футболист, который взял в «Ливерпуле» 28-й номер, начнет подготовку к новому сезону в составе новой команды.
«Оказаться в одном из лучших клубов мира, если не лучшем, – это невероятное ощущение. Я просто счастлив находиться здесь. Не могу дождаться момента, когда начнутся тренировки.
Если ты слышишь об интересе «Ливерпуля», это становится единственной твоей мыслью. Ты думаешь о том, что нужно перейти и побороться за место в команде. Надеюсь, мне удастся достичь больших успехов.
Я общался со всеми и, конечно, с тренером, и все казалось таким естественным. Когда все кажется естественным, принять решение еще легче», – сказал Карвалью в интервью клубной пресс-службе.
Фото: сайт «Ливерпуля»
Ранее стало известно, что за португальца заплатят 5 млн фунтов, еще 2,7 млн «Фулхэм» может получить в виде бонусов. Также «Фулхэм» получил право на процент от последующей продажи игрока.
Карвалью по итогам сезона помог «Фулхэму» вернуться в АПЛ. Он провел в Чемпионшипе 36 матчей, забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.