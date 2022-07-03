Новичок «Ливерпуля» Карвалью: «Оказаться в одном из лучших клубов мира, если не лучшем, – невероятное ощущение. Я счастлив»

«Ливерпуль» представил молодого полузащитника .

О договоренности с о трансфере мерсисайдский клуб объявил 23 мая. В заявлении «Ливерпуля» было сказано, что официально игроком «красных» португалец станет 1 июля.

В понедельник 19-летний футболист, который взял в 28-й номер, начнет подготовку к новому сезону в составе новой команды.

«Оказаться в одном из лучших клубов мира, если не лучшем, – это невероятное ощущение. Я просто счастлив находиться здесь. Не могу дождаться момента, когда начнутся тренировки.

Если ты слышишь об интересе «Ливерпуля», это становится единственной твоей мыслью. Ты думаешь о том, что нужно перейти и побороться за место в команде. Надеюсь, мне удастся достичь больших успехов.

Я общался со всеми и, конечно, с тренером, и все казалось таким естественным. Когда все кажется естественным, принять решение еще легче», – сказал Карвалью в интервью клубной пресс-службе.

Фото: сайт «Ливерпуля»

Ранее стало известно, что за португальца заплатят 5 млн фунтов, еще 2,7 млн «Фулхэм» может получить в виде бонусов. Также «Фулхэм» получил право на процент от последующей продажи игрока.

Карвалью по итогам сезона помог «Фулхэму» вернуться в . Он провел в Чемпионшипе 36 матчей, забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.