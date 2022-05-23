«Ливерпуль» подтвердил трансфер хавбека «Фулхэма» Карвалью

приобрел молодого полузащитника .

19-летний хавбек, который переходит из , официально станет игроком «красных» 1 июля.

Ранее стало известно, что за португальца заплатят 5 млн фунтов, еще 2,7 млн «Фулхэм» может получить в виде бонусов. Также «Фулхэм» получил право на процент от последующей продажи игрока.

Карвалью по итогам сезона помог «Фулхэму» вернуться в . Он провел в Чемпионшипе 36 матчей, забил 11 голов и сделал семь голевых передач.

Его подробная статистика – здесь.

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