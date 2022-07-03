Соболев об Абаскале: «Приятное впечатление. «Спартак» готов к сезону на 95%. Все будет хорошо»

Форвард высказался после контрольного матча с «Енисеем» (3:0).

«На сборах главное – набрать форму и почувствовать игру. Мы хорошо поработали на сборах, качественно, все через мяч. Провели три матча. Считаю, что процентов на 95 готовы к сезону.

Считаю, не только мне, а всем очень понравилось. Сложилось приятное первое впечатление от тренера [Абаскаля]. Думаю, у нас все будет хорошо.

Играем то с двумя, то с одним нападающим. Для меня особой разницы нет, играем в пять защитников или в четыре. Да, тренер хочет играть в несколько другой футбол, мы это отрабатываем на тренировках. В товарищеских играх вроде бы неплохо получается. Посмотрим, как будет в сезоне», – сказал Соболев в эфире «Коммент.Шоу».