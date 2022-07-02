Тренер «Зенита» о Бакаеве: «Отлично показывает себя на тренировках, хорошо вписался в коллектив»

прокомментировал переход в «Зенит».

– Бакаев хорошо себя проявляет. Он уже успел хорошо вписаться в наш коллектив. Отлично показывает себя на тренировках, провел хорошую игру с ЦСКА.

– Нужны ли «Зениту» еще усиления?

– Если эти футболисты сильнее, чем те, которые есть у нас в обойме, то конечно! Всегда хорошо, когда у тебя в составе сильные игроки, – сказал тренер .

Орлов о Бакаеве: «В «Зените» другая культура игры, чем в «Спартаке». Надо еще много работать»