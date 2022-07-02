Тренер «Зенита» о Бакаеве: «Отлично показывает себя на тренировках, хорошо вписался в коллектив»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

Вильям Оливейра прокомментировал переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

– Бакаев хорошо себя проявляет. Он уже успел хорошо вписаться в наш коллектив. Отлично показывает себя на тренировках, провел хорошую игру с ЦСКА.

– Нужны ли «Зениту» еще усиления?

– Если эти футболисты сильнее, чем те, которые есть у нас в обойме, то конечно! Всегда хорошо, когда у тебя в составе сильные игроки, – сказал тренер «Зенита».

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