Чернышов о Кувейте: «Для местных совсем нет налогов, беспроцентные кредиты – но их никто не берет, потому что денег достаточно»

описал, какие суммы власти Кувейта выделяют гражданам страны.

– Футболистам в Кувейте частично платит правительство?

– Как я понял, там всем клубам какую-то часть бюджета на сезон выделяет министерство спорта. А дальше дело за владельцами, которые решают, сколько денег добавлять – в зависимости от того, какие у них цели.

– И нет налогов?

– Да, для местных жителей совсем нет налогов. Беспроцентные кредиты. Но, по-моему, их никто не берет, потому что у них и так достаточно денег. В Кувейте иностранец не может даже палатку на улице поставить – главным партнером по бизнесу обязательно должен быть местный житель.

Правительство постоянно выделяет дотации. Помню, был официальный день страны, и глава Кувейта каждому взрослому жителю выделил по 7 тысяч долларов. А представьте, что в семье бывает по 8-10 детей – набирается хорошая сумма. Плюс местным за символическую сумму достаются товары первой необходимости – например, рис.

Если люди создают семью, правительство или предоставляет им готовый дом, или выделяет сумму на постройку. Каждые пять лет семье дают деньги на реконструкцию жилья – порядка 5 тысяч долларов.

Живут они очень хорошо. Но иностранец не может получить гражданство Кувейта, даже если, например, женится. Никто больше не будет пользоваться этими благами, – сказал бывший главный тренер «Аль-Фахайхила» в интервью Sports.ru.

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