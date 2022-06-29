«Барса» не наняла человека в скаутский отдел из-за твитов в поддержку «Реала»

отказала мужчине в работе из-за его поддержки «Реала».

Каталонский клуб рассматривал Элвиса Коку как претендента на должность в свой скаутский отдел.

Предполагалось, что специалист будет обширно заниматься молодежным футболом, в том числе и селекцией для второй команды «Барселоны».

В результате каталонцы не достигли с Кокой окончательного соглашения о сотрудничестве.

Тому причиной, среди прочего, стали записи в твиттере в поддержку , которые обнаружила пресса до того, как специалист закрыл свой аккаунт в социальной сети. Например, Кока хвалил и желал его перехода в мадридский клуб.