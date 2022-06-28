«ПСЖ» сообщил отцу Неймара о поиске вариантов трансфера для бразильца

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» проинформировал отца Неймара о желании расстаться с игроком.

Парижский клуб связался с отцом футболиста и сообщил ему о том, что бразильцу будут искать возможности для перехода в другую команду.

Эту информацию газете El País подтвердил источник, близкий к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи.

В недавнем интервью Аль-Хелайфи ушел от ответа на вопрос, является ли бразилец частью нового проекта клуба.

Это задело 30-летнего форварда. С недавнего времени он стал допускать возможность ухода из «ПСЖ».

Неймар провел 22 матча в прошедшем сезоне Лиги 1 и забил 13 голов.

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