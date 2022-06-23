Родственники Неймара сообщили боссам «ПСЖ», что форвард не собирается уходить. Его окружение недовольно словами Аль-Хелайфи

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Нападающий Неймар не намерен покидать «ПСЖ».

Родственники бразильца сообщили руководству клуба, что Неймар не планирует уходить из «ПСЖ», сообщает журналист France Bleu Paris Бруно Саломон.

Окружение форварда недовольно недавними словами президента парижан Нассера Аль-Хелайфи, который ушел от ответа на вопрос о том, входит ли Неймар в планы «ПСЖ».

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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