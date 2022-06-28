Самошников может перейти в «Зенит». «Рубин» оценивает футболиста в 3 млн евро

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«Зенит» проявляет интерес к 24-летнему защитнику «Рубина».

Петербуржский клуб рассматривает вариант с трансфером Ильи Самошникова, об этом сообщает «РБ Спорт».

Считается, что в «Зените» хотят подстраховаться на случай возможного ухода из команды защитника Дугласа Сантоса.

В то же время у питерцев пока что нет окончательной определенности о необходимости трансфера Самошникова.

В «Рубине», в свою очередь, хотят получить за футболиста 3 миллиона евро. У игрока остался год контракта с казанским клубом.

В минувшем сезоне РПЛ Самошников провел 24 матча и забил один гол. Его статистику можно изучить здесь.

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