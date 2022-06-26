Защитник «Зенита» Адамов: «Если бы не футбол, пошел бы в единоборства. Они в Чечне на 1-м месте, каждый третий ребенок ими занимается»

Защитник рассказал, кем видит себя вне футбола.

— Вы первый чеченский футболист, кто выиграл чемпионат России и получил приглашение в сборную. Дома, когда приезжаешь, уже все узнают?

— Сейчас был в отпуске, люди стали больше узнавать, подходить, фотографироваться. Это очень приятно. В соцсетях все наши спортсмены из единоборств написали, поздравили.

— С кем из представителей единоборств больше всего общаетесь?

— Бекбулатов, Дудаев… Чимаев еще не писал, но думаю, это время еще придет (улыбается).

— Могли вы оказаться не в футболе?

— Если бы не футбол, наверняка пошел бы в единоборства. Мне так кажется. Они у нас в республике на первом месте, каждый третий ребенок ими занимается, – сказал Адамов.