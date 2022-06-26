Коноплев сменил Зырянова на посту тренера молодежки «Зенита»

объявил о назначении старшим тренером молодежной команды «Зенита».

На этом посту 42-летний россиянин сменил , работавшего с командой с 2018 года.

Коноплев, экс-хавбек «Зенита», работает в академии клуба с 2011 года. До недавнего времени возглавлял «Зенит» U16, с которым завоевал серебряные медали в Юношеской футбольной лиге-2 сезона-2021/22.

Ранее команды Коноплева выигрывали первенство России, первенство Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Кубок РФС среди клубов Премьер-лиги, международный турнир в Китае.