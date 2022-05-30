Берлускони о «Монце»: «Мы должны выиграть скудетто, попасть в Лигу чемпионов и выиграть ее. Я привык к победам»

надеется, что «Монца» выиграет Лигу чемпионов.

По итогам сезона команда впервые в истории вышла в Серию А.

«Мы думали, что добьемся этого в прошлом году, но нам не повезло. На этот раз мы боролись весь сезон. Это было нелегко, но мы сделали это, и мы в Серии А.

Для такого клуба, как , основанного в 1912 году, выйти в Серию А спустя 110 лет – поразительно. Это необычайное событие для всех жителей Монцы и Брианцы. Это одна из самых трудолюбивых провинций Италии, где находится более 70 000 предпринимателей. Все они очень довольны тем, чего мы достигли.

Находясь в Серии А, мы должны выиграть скудетто и попасть в чемпионов, а потом выиграть и ее. Я привык постоянно побеждать, так что давайте посмотрим.

Это был выдающийся год с хорошими результатами для моего сердца: «Милан» стал чемпионом Италии, а «Монца» вышла в Серию А», – сказал владелец «Монцы» Sky Sport Italia.