Густаво Пойет: «Модрич – лучший из тех, кого я тренировал. Каждый год мы говорим, что это его последний сезон, а Лука отвечает: «Нет, еще один». У него особый дар»

высказался о работе с .

– В у вас в команде был Модрич.

– За время работы главным тренером у меня были очень хорошие игроки, но если добавить годы работы ассистентом, то Модрич – лучший из тех, кого я тренировал.

Его взгляд на футбол экстраординарен, он делает все легко. Он останавливается и ускоряется, когда это нужно, он бьет по мячу любым способом...

Приятно видеть его там, где он находится. Каждый год мы говорим, что этот сезон будет для него последним. А Лука выходит и отвечает: «Нет, еще один». И это самое приятное. Он не заканчивает карьеру, потому что у него особый дар, – сказал главный тренер сборной Греции.