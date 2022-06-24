Календарь сезона Серии А: «Милан» сыграет с «Интером» в 5-м туре, с «Ювентусом» – в 9-м

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Представлен календарь сезона Серии А.

Чемпионат Италии стартует 13 августа и завершится 4 июня 2023 года.

В 1-м туре «Ювентус» примет «Сассуоло», «Милан»«Удинезе», а «Интер» в гостях сыграет с «Лечче».

Первое миланское дерби пройдет в рамках 5-го тура в сентябре, ответное – в 21-м туре в феврале.

«Милан» примет «Ювенус» в 9-м туре в октябре, а игра в Турине пройдет в рамках 37-го тура в конце мая.

В ноябре в рамках 13-го тура «Юве» дома сыграет с «Интером», а ответный матч состоится в марте в 27-м туре.

С полным календарем можно ознакомиться на официальном сайте Серии А.

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